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صور.. تحرير 110 محضر إشغالات ومرافق ومصادرة 78 مضبوطات بسوهاج

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:17 م
صور.. تحرير 110 محضر إشغالات ومرافق ومصادرة 78 مضبوطات بسوهاج إزالة الإشغالات
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 110 محضر إشغالات ومرافق، ومصادرة 78 مضبوطات متنوعة، وذلك خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مرافق لرفع الإشغالات خلال ال 4 أيام الماضية، لضبط الشارع السوهاجي .

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا فى بيان أنه تم ضبط 2 عربة يد " خشبية"، و 38 مضبوطات متنوعة " مظلات، وبرانيك، وموازين"، وذلك خلال حملة لرفع الإشغالات شملت " مدخل المدينة، وشارع الجمهورية، وكوبري مدرسة رفلة، وميدان المتلت" .

وقال علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه شنت حملة مرافق وإشغالات استهدفت شوارع "سعد زغلول، ومحمد فريد، وأحمد عرابي، والصياد، وميدان الصهريج، والحرية وشيخ العرب"، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 72 محضر مخالفة متنوع "إشغال طريق، وصحة، وتموين، وبيئة، ونظافة".

وفي حي شرق سوهاج، لفت أحمد شاكر رئيس الحي إلى ضبط 40 مخالفة مرافق متنوعة بشوارع " الشريف، ورمضان نصر، وأبو الحسن البصري، والفتح، وخلف مسجد مصعب بن عمير"، مشيراً إلى ضبط 250 مخالفة مرافق، وتحرير 38 محضرًا بمدينة ناصر وشارع الشهيد محمد ضياء الدين، فضلاً عن رفع إشغالات المحال التجارية بمنطقة " الأرقم" والشوراع المتفرعة من شارع شريف .

 

 

حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج (1)
حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج 

 

حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج (2)
حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج 

 

حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج (3)
حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج 

 

حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج (4)
حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج 

 

حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج (5)
حملات رفع الاشغالات بمراكز سوهاج 

 


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