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صور .. التفتيش الصيدلى بالشرقية يغلق صيدلية لترويجها أقراص مخدرة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:05 م
صور .. التفتيش الصيدلى بالشرقية يغلق صيدلية لترويجها أقراص مخدرة الصيدلية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبط مديرية الصحة بالشرقية، صيدلية بدون ترخيص و حرزت  21230 قرص وأمبول دوائى مخدر جدول " أول ، ثان" محظور تداولهم ومجهولة المصدر وذلك بحملات تفتيشية و رقابية مكثفة على الصيدليات بمدينة القرين.

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه فى إطار تنفيذ  توجيهات وتعليمات محافظ الشرقية بضرورة استمرار المجهودات الهادفة نحو إحكام الرقابة على سوق الدواء بالمحافظة و ضبط الأماكن غير المرخصة لضمان توفير دواء آمن للمواطنين و بما يساهم فى رفع كفاءة المنظومة الصحية بنطاق دائرة المحافظة.

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتنسيق مع مباحث القرين حملة مشتركة للتفتيش على الصيدليات و التحقق من مدى التزامها بالقوانين ، بالإضافة إلى  مداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة والتى وردت معلومات تفيد قيامها ببيع وتداول الأدوية بدون ترخيص وذلك  بالمخالفة للقانون.

أسفرت الحملة عن ضبط و تحريز 21230 "قرصا وعبوة وزجاجة"،لأدوية متنوعة منها أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة،وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، و أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير فى مكان غير مرخص .

 

امبولات وأقراص

امبولات وأقراص

 

الصيدلية
الصيدلية

 


الشرقية

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