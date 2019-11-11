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صور.. احتفالات فى بوليفيا بعد إعلان الرئيس موراليس استقالته

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 ص
صور.. احتفالات فى بوليفيا بعد إعلان الرئيس موراليس استقالته احتفالات بوليفيا
كتب محمود رضا الزاملى

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احتفل زعيم المعارضة البوليفية كارلوس ميسا، بما أسماه "نهاية الطغيان" بعد استقالة الرئيس ايفو موراليس، وقال: "إلى بوليفيا ، لشعبها ، إلى الشباب ، إلى النساء، إلى بطولة المقاومة السلمية، لن أنسى أبدًا هذا اليوم الفريد..نهاية الطغيان..تحيا بوليفيا!"

وخرجت احتفالات شعبية فى بوليفيا، عقب إعلان الرئيس ايفو موراليس استقالة، يأتى ذلك بعد أن أشار الجيش إلى ضرورة استقالته وحلفائه وسط رد فعل عنيف على الانتخابات المتنازع عليها التى جرت فى الشهر الماضى.

وقال الجنرال وليامز كاليمان قائد الجيش البوليفى، إنه طلب من موراليس تقديم استقالته بسبب استمرار الاحتجاجات منذ أسابيع. وكان موراليس وافق على إجراء انتخابات رئاسية جديدة إثر تزايد الأدلة على تزوير الانتخابات التى جرت فى 20 أكتوبر .

الاحتفالات تعم شوارع بوليفيا
الاحتفالات تعم شوارع بوليفيا

 

الاحتفالات فى بوليفيا
الاحتفالات فى بوليفيا

 

الاحتفالات فى شوارع بوليفيا
الاحتفالات فى شوارع بوليفيا

 

الشرطة تحتفل مع الشعب
الشرطة تحتفل مع الشعب

 

امتلاء الشوارع بالشباب المحتفل
امتلاء الشوارع بالشباب المحتفل

 

امتلاء شوارع بوليفيا بالمحتفلين
امتلاء شوارع بوليفيا بالمحتفلين

 

انتشار الشرطة مع المحتفلين
انتشار الشرطة مع المحتفلين

 

جميلات بوليفيا يحتفلن
جميلات بوليفيا يحتفلن

 

دموع الفرحة لرحيل الرئيس موراليس
دموع الفرحة لرحيل الرئيس موراليس

 

شاب يبكى فرحا باستقالة موراليس
شاب يبكى فرحا باستقالة موراليس

 

شاب يحتفل فى شوارع بوليفيا
شاب يحتفل فى شوارع بوليفيا

 

فرحة النصر
فرحة النصر

 


احتفالات فى بوليفيا

أخبار بوليفيا

الرئيس موراليس

استقالة الرئيس موراليس

مظاهرات بوليفيا

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