سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. إقبال الطلاب بجولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:44 ص
صور.. إقبال الطلاب بجولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة جانب من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فتحت أبواب لجان انتخابات الاتحادات الطلابية أبوابها صباح اليوم الاثنين، فى جولة الإعادة على مقاعد اتحاد الطلبة بالكليات بجامعة القاهرة .
 
وشهدت الساعة الأولى لفتح باب الترشح إقبالا كثيفا للطلاب للمشاركة فى الاقتراع على عكس انتخابات الجولة الأولى.
 
ويتواجد عضو هيئة تدريس داخل كل لجنة انتخابية على مستوى الكليات المختلفة بالإضافة إلى مندوب للمرشحين وكذلك ممثل لإدارة رعاية الشباب بالجامعة وممثل عن شئون الطلاب .
 
 وتجرى جولة الإعادة في 11 كلية، وهى كليات دار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي.
 
وتنص  اللائحة  على ضرورة مشاركة 50% من الطلبة فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.
 
 وتجرى  انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.
 
IMG20191111101707
 
IMG20191111101710
 
 
IMG20191111101739
 
 
يسبس
 

 


جامعه القاهره

اخبار عاجله

انتخابات اتحاد الطلاب

اتحاد الطلاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. 15 كلية تخوض جولة الإعادة فى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:07 ص

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:04 م

انطلاق الجولة الأولى بانتخابات الاتحادات الطلابية.. حسم 8 كليات بالتزكية بجامعة القاهرة.. نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب: العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة.. وأعضاء هيئة التدريس يشرفون على كافة اللجان

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:30 م

صور.. إقبال طلاب جامعة أسيوط على المشاركة بانتخابات الاتحادات الطلابية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

رئيس اتصالات النواب يكشف انتهاء الحكومة من تنفيذية قانون "جرائم الإنترنت"

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

مايكروسوفت تستعين بـ"الذكاء الصناعى" لإنقاذ حياة النساء من سرطان عنق الرحم

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض العجز الكلى لـ6.2% فى الموازنة الجديدة

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

ظهور "السالمونيلا" فى 8 ولايات أمريكية..ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقف 10 شركات أجنبية عن التصدير لمصر

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

صحيفة بوليفية تكشف أسباب الأزمة فى بوليفيا واستقالة إيفو موراليس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة