صور.. إقبال الطلاب بجولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

فتحت أبواب لجان انتخابات الاتحادات الطلابية أبوابها صباح اليوم الاثنين، فى جولة الإعادة على مقاعد اتحاد الطلبة بالكليات بجامعة القاهرة .

وشهدت الساعة الأولى لفتح باب الترشح إقبالا كثيفا للطلاب للمشاركة فى الاقتراع على عكس انتخابات الجولة الأولى.

ويتواجد عضو هيئة تدريس داخل كل لجنة انتخابية على مستوى الكليات المختلفة بالإضافة إلى مندوب للمرشحين وكذلك ممثل لإدارة رعاية الشباب بالجامعة وممثل عن شئون الطلاب .

وتجرى جولة الإعادة في 11 كلية، وهى كليات دار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي.

وتنص اللائحة على ضرورة مشاركة 50% من الطلبة فى العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.