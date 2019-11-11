صور.. أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين والشرطة فى تشيلى

كتب محمود رضا الزاملى

أضرم متظاهرون النار فى شوارع تشيلى خلال أعمال عنف وقعت على هامش مسيرة سلمية ضخمة نظمت ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع للتنديد بالأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة التى أقامت حواجز، وكان عشرات آلاف الأشخاص قد نزلوا إلى ساحة إيطاليا (بلازا إيطاليا) حيث دأب المتظاهرون على التجمع للاحتجاج على تدنى الرواتب وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والنظام الاجتماعي-الاقتصادى الذى يعتبرون أنه يراعى الأثرياء، وأدت الاضطرابات وأعمال العنف إلى العشرات .



إحدى الجميلات تشارك فى الاحتجاجات



إصابة محتج بالاختناق



إصتبة متظاهرة فى الاحتجاجات



اضرام النيران فى شوارع تشيلى



الاشتباكات فى تشيلى



النيران فى شوارع تشيلى



جانب من العنف فى تشيلى



شرطة تشيلى



طفل يشارك فى الاحتجاج



مسيرة فى تشيلى