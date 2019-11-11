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صور.. أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين والشرطة فى تشيلى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:07 ص
صور.. أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين والشرطة فى تشيلى مظاهرات بوليفيا
كتب محمود رضا الزاملى

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أضرم متظاهرون النار فى شوارع تشيلى خلال أعمال عنف وقعت على هامش مسيرة سلمية ضخمة نظمت ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع للتنديد بالأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة التى أقامت حواجز، وكان عشرات آلاف الأشخاص قد نزلوا إلى ساحة إيطاليا (بلازا إيطاليا) حيث دأب المتظاهرون على التجمع للاحتجاج على تدنى الرواتب وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والنظام الاجتماعي-الاقتصادى الذى يعتبرون أنه يراعى الأثرياء، وأدت الاضطرابات وأعمال العنف إلى العشرات .

إحدى الجميلات تشارك فى الاحتجاجات
إحدى الجميلات تشارك فى الاحتجاجات

 

إصابة محتج بالاختناق
إصابة محتج بالاختناق

 

إصتبة متظاهرة فى الاحتجاجات
إصتبة متظاهرة فى الاحتجاجات

 

اضرام النيران فى شوارع تشيلى
اضرام النيران فى شوارع تشيلى

 

الاشتباكات فى تشيلى
الاشتباكات فى تشيلى

 

النيران فى شوارع تشيلى
النيران فى شوارع تشيلى

 

جانب من العنف فى تشيلى
جانب من العنف فى تشيلى

 

شرطة تشيلى
شرطة تشيلى

 

طفل يشارك فى الاحتجاج
طفل يشارك فى الاحتجاج

 

مسيرة فى تشيلى
مسيرة فى تشيلى

 

مسيرة فى شوارع تشيلى
مسيرة فى شوارع تشيلى

 


متظاهرون فى تشيلى

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