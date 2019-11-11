صور.. أعمال رصف وتطوير طريق المطار خلف منطقة فرق الأمن بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تسابق شركة المقاولات المختصة بتطوير ورصف طريق المطار خلف فرق الأمن بمدينة الغردقة الزمن للانتهاء من أعمال الإنشاءات به تزامنا مع أعمال التطوير بطريق الحجاز المؤدى أيضا لمطار الغردقة.

وتجري شركات المقاولات تركيب الإنترلوك بالطريق عقب رصفه، وتطوير الجزيرة الوسطي به ضمن مراحل تطوير الشوارع التي تتم في مدينة الغردقة بهدف خدمة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بالمدينة السياحية.



اعمال تطوير طريق المطار



اعمال تطوير طريق المطار



اعمال تطوير طريق المطار