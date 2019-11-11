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صور.. أستراليا تعلن الطوارئ فى الساحل الشرقى بسبب حرائق الغابات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:25 ص
صور.. أستراليا تعلن الطوارئ فى الساحل الشرقى بسبب حرائق الغابات حرائق أستراليا
(رويترز)

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أعلنت السلطات بولايتى كوينزلاند ونيو ساوث ويلز فى أستراليا، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ فيما تستعد المنطقة الشرقية للبلاد لمواجهة حرائق "كارثية"، ومنذ مطلع الأسبوع أدت حرائق الغابات فى نيو ساوث ويلز إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير ما يربو على 150 منزلا.

 

وفى حين تجنبت سيدني، أكثر مدن أستراليا اكتظاظا بالسكان، أسوأ الأوضاع فى مطلع الأسبوع، إلا أن درجات الحرارة ارتفعت لأكثر من 34 درجة مئوية وسط رياح قوية وجافة.

 

ورفعت السلطات التوقعات لمنطقة سيدنى الكبرى إلى خطر حرائق كارثية ليوم الثلاثاء، وهى المرة الأولى التى يتم فيها وضع المدينة على هذا المستوى منذ وضعت مستويات جديدة لخطر الحرائق فى عام 2009.

 

وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز للصحفيين فى سيدنى "يتعلق الغد بحماية الأرواح وحماية الممتلكات وضمان سلامة الجميع".

النيران التهمت سيارة
النيران التهمت سيارة

 

النيران تلتهم شجرة
النيران تلتهم شجرة

 

النيران دمرت عددا من السيارات
النيران دمرت عددا من السيارات

 

النيران دمرت منزلا
النيران دمرت منزلا

 


أستراليا

أخبار أستراليا

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حرائق الغابات

نيو ساوث ويلز

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