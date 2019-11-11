سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: بولندا تصف تصريحات ماكرون بشأن حلف الأطلسى بـ "الخطيرة"

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:29 م
صحيفة: بولندا تصف تصريحات ماكرون بشأن حلف الأطلسى بـ "الخطيرة" الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكي، فى مقابلة نشرتها صحيفة فايناشيال تايمز، التصريحات التي انتقد فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلف شمال الأطلسي بأنها "خطيرة".

وقال ماكرون لمجلة (ذي إيكونوميست) الأسبوع الماضي إن حلف شمال الأطلسي في حالة "موت إكلينيكي" مشيرا إلى الافتقار للتنسيق وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب. وأبدى تشككه كذلك في قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء.

ونقلت الصحيفة مساء أمس الأحد عن مورافيتسكي قوله إن حلف شمال الأطلسي هو "أهم حلف في العالم فيما يتعلق بالحفاظ على الحرية والسلام" وإن تساؤل ماكرون عما إذا كان لا يزال بإمكان أعضاء الحلف الاعتماد على بعضهم في الدفاع مسألة "خطيرة".

وأضاف مورافيتسكي وفقا لفاينانشيال تايمز "أعتقد أن شكوك الرئيس ماكرون يمكن أن تدفع حلفاء آخرين للتساؤل عما إذا كانت فرنسا هي التي لديها مشكلات في الالتزام بالأمر (الدفاع المشترك). آمل أن يكون بوسعنا مواصلة الاعتماد على وفاء فرنسا بالتزاماتها".

وتابع قائلا "فرنسا تنفق أقل من اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (على الدفاع)... أعتقد أنه يجدر بنا أن نسأل عن السبب في أن بعض جوانب حلف شمال الأطلسي لا تبدو كما نرغب. ولا يتعلق الأمر بضعف التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف، ولكن بعدم قيام بعض الحلفاء الأوروبيين بما يكفي في المقابل".

وتباين دور فرنسا بشكل عام في الحلف حيث لم تشارك في تخطيطه العسكري الاستراتيجي بين عامي 1966 و2009 رغم أنها عضو مؤسس. رغم ذلك فإن تصريحات ماكرون، التي أدلى بها قبل حوالي شهر على قمة الحلف المقررة في لندن يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول، لم تكن متوقعة.

 


بولندا

ماكرون

حلف الاطلسى

الرئيس الفرنسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة