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"صحة المنوفية": تجريع 53699 مواطنا ضد البلهارسيا بنسبة تغطية 99.8%

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:45 م
"صحة المنوفية": تجريع 53699 مواطنا ضد البلهارسيا بنسبة تغطية 99.8% اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن انتهاء حملة تجريع المواطنين بعقار علاج البلهارسيا فى المناطق الريفية والبؤر ذات نسبة انتشار مرتفعة، وذلك خلال الفترة من 20 أكتوبر 2019 حتى 7 نوفمبر2019 من خلال فرق مدربة بالإدارات الصحية بـ(بركة السبع – الشهداء – منوف – أشمون – تلا – السادات) .

 

وتابع حفناوى، أنه تم تجريع 53699 مواطنا من مستهدف 53818 بنسبة تغطية 99.8% من المواطنين باستثناء الحوامل والرضع وأقل من 4 سنوات.

 

وأكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية حرص المحافظة فى تنفيذ المبادرات والحملات الصحية ، التى تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض والعناية والاهتمام بصحة المواطنين

 

 

 


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