صحة القليوبية تشن حملات توعية للحد من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن سوء أو فرط استخدام المضادات الحيوية قد يسبب أضراراً صحية خطيرة كما هو العامل المساهم في جعل البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، ويتضمن ذلك ظهور البكتيريا المقاومة لعدة مضادات والتي تسمى بصورة غير رسمية "بالبكتيريا الخارقة".

وأشارت، إلي أنه تستطيع بعض البكتيريا الغير مؤذية لحدٍ ما تطوير المقاومة ضد مضادات حيوية متعددة مما قد يجعلها تسبب حالات تهدد الحياة في بعض الأحيان وتساعد في انتشار الأمراض المعدية المقاومة والتي تؤثر على الاستجابة للعلاج وتشكل خطرا حقيقيا على المجتمع.

وتابعت، أنه تم تنفيذ برنامج الاستخدام الحكيم للمضادات الحيوية علي مستوي محافظة القليوبية لحث الفريق الطبي على ترشيد كتابة المضادات الحيوية وتوعية المواطنين علي الالتزام بما يصفه الأطباء فقط وعدم استخدام تلك العلاجات دون استشارة الطبيب المختص.