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شركة بترول أبوظبى الوطنية: عقود أدنوك ستسمح بقيمة أعلى من إنتاج النفط

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:25 ص
شركة بترول أبوظبى الوطنية: عقود أدنوك ستسمح بقيمة أعلى من إنتاج النفط شركة بترول أبوظبى الوطنية
رويترز

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قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين، إنها ستكون شريكا مؤسسا فى بورصة جديدة ستطلقها آي.سي.إي العام القادم لاستضافة خام أدنوك الرئيسى خام مربان.

وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذى لأدنوك خلال منتدى فى أبوظبى إن العقود الآجلة لخام مربان، التى ستدرج على البورصة الجديدة فى أبوظبى، ستحل محل التسعير بأثر رجعى، مما سيسمح للشترين بالتحوط من المخاطر وتحقيق قيمة أعلى من إنتاج أدنوك من النفط الخام.

كانت آي.ٍسي.إي قالت في وقت سابق اليوم إن البورصة الجديدة تعمل مع دار المقاصة آسي.سي.إي كلير أوروبا لنيل الموافقات التنظيمية، وإنها تستهدف بدء النشاط خلال النصف الأول من 2020.

 


شركة بترول

النفط

أبوظبى

أدنوك

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