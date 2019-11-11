شحن 3700 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفين حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الارصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة البضائع العامه PEARL.T والتى ترفع علم مالطا وذلك لشحن 3700 طن رخام من الميناء ويبلغ طولها 99 مترًا والغاطس 6 مترًا،وغادر الميناء سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.