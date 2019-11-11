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شحن 3700 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:28 م
شحن 3700 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التاب للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الأثنين 28 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفين حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الارصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما  سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة البضائع العامه PEARL.T والتى ترفع علم مالطا وذلك لشحن 3700 طن رخام من الميناء ويبلغ طولها 99 مترًا والغاطس 6 مترًا،وغادر الميناء سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


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