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سليم سحاب يعزف السلام الجمهورى ودقيقة حداد بمسرح جامعة القاهرة بسبب مصرع طالبة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:55 م
سليم سحاب يعزف السلام الجمهورى ودقيقة حداد بمسرح جامعة القاهرة بسبب مصرع طالبة المايسترو سليم سحاب
كتب محمد صبحى

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فى لفتة إنسانية من المايسترو سليم سحاب، وبعد إبلاغه بقرار رئيس جامعة القاهرة بتأجيل حفله بالجامعة نظرًا لوقوع حالة وفاة طالبة بين طالبات الجامعة بالمدينة الجامعية بالجيزة، عزف سليم سحاب السلام الجمهورى ووقف الحضور دقيقة حداد على روح الطالبة ثم انصرف من الجامعة .

 

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تأجيل حفل كورال الجامعة المقرر انعقاده اليوم الاثنين بالمسرح الكبير بالجامعة نظرا لمصرع طالبة بمدينة الطالبات مساء أمس الأحد .

وكان من المقرر أن تنظم وزارة الشباب وبرعاية جامعة القاهرة كورال اطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب .

 

كانت جامعة القاهرة، أعلنت فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطرى الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.

 

وتقدمت الجامعة بأحر التعازى وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

 

وأضافت الجامعة إنه سوف تقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.

 

سليم سحاب (1)
 

 

سليم سحاب (2)
 

 

سليم سحاب (3)
 

جامعه القاهره

محمد عثمان الخشت

سليم سحاب

المسرح الكبير

وفاة طالبة

مدينة الطالبات

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