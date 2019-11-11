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سلطنة عمان تخصص استثمارات لقطاع النفط والغاز بنحو 15 مليار دولار

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:07 م
سلطنة عمان تخصص استثمارات لقطاع النفط والغاز بنحو 15 مليار دولار سلطنة عمان
وكالات الأنباء

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قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز في سلطنة عمان، قوله اليوم الإثنين، إن بلاده خصصت استثمارات لقطاع النفط والغاز ما بين عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة.

 

وقال الرمحي، إن الاستثمارات "تتركز معظمها في صناعات البتروكيماويات، إضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة".

 

وأكد الرمحي، الذي يحضر مؤتمرا للطاقة في أبوظبي، على التزام سلطنة عمان باتفاقية (أوبك+). وقال إن سعرا لبرميل النفط عند 60 دولارا يعد مناسبا لسلطنة عمان وجيدا لاقتصادها.

 


سلطنة عمان

ابو ظبى

النفط

الغاز

الطاقة

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