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سلطات مطار القاهرة تضبط راكبين حاولا تهريب مبلغ مالى كبير أثناء سفرهم لدبى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:09 م
سلطات مطار القاهرة تضبط راكبين حاولا تهريب مبلغ مالى كبير أثناء سفرهم لدبى الأموال المهربة
كتب محمود عبد الغنى

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نجحت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، من ضبط مبلغ مالي كبير يقدر بنحو مليون ونصف جنيه، مع راكبين على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبي، وهو ما يخالف قانون البنك المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة. 
 
اشتبهت الخدمة المعنية بنقطة التفتيش الأولى من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبى، في راكب (م،ج) وبفتح حقائبه وتفتيشها عثر بداخلها على 600‪ ألف جنيه مصر، كما تم ضبط راكب  (م،ع) على نفس الرحلة و بحوزتة على مبلغ مالى قدرة 935‪ ألف جنيها، مخبأين داخل حقائبه. 
 
أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية  لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ  الإجراءات  القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين.
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مطار القاهرة

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سلطات المطار

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