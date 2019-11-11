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سقوط 53 تاجر مخدرات فى تطهير بؤر إجرامية بالجيزة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:16 ص
سقوط 53 تاجر مخدرات فى تطهير بؤر إجرامية بالجيزة حشيش ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على 53

تاجر مواد مخدرة

، خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة.

ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، 1945 جرام حشيش، و484 قرص مخدر، و1535 جرام استروكس، و 50 جرام من مخدر الشادو.

أخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار بها، وترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

 


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