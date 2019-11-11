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سقوط عامل بصيدلية سرق أدوية ومكملات غذائية بـ50 ألف جنيه فى النزهة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:46 م
سقوط عامل بصيدلية سرق أدوية ومكملات غذائية بـ50 ألف جنيه فى النزهة العامل والمضبوطات
كتب عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

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نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عامل بصيدلية سرق ادوية ومكملات غذائية بـ 50 ألف جنيه بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة النزهة، مفاده تلقى بلاغا من" م .ش"، 40 سنة، صيدلى ومالك صيدلية باكتشافه سرقة كمية من الأدوية والمكملات الغذائية تقدر ثمنها بمبلغ مالى 50 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

 

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الصيدلية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالصيدلية محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م. ه"، 19 سنة، عامل بذات الصيدلية، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة "، تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، ومبلغ مالى 7000 جنيه من متحصلات الواقعة ( قيمة بيع كمية من الأدوية المستولى عليها ).

 

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر الازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

صيدلية

النزهة

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