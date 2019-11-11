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سقوط صاحب مخبز وبدال تموينى لاستيلائهم على البطاقات التموينية بالسلام

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:56 م
سقوط صاحب مخبز وبدال تموينى لاستيلائهم على البطاقات التموينية بالسلام متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مخبز وبدال تموينى لقيامهما بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية بالسلام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط كلاً من "و. ض"، 28 سنة المسئول عن مخبز بلدى "بدون ترخيص" كائن دائرة قسم شرطة السلام أول، و"م. م"، 46 سنة، صاحب محل بدال لقيامهما بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بمخبز بلدى ملك "م .م"، صاحب مخبز جارى تقنين الإجراءات لضبطه) بالتواطؤ مع الأخير لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزتهما على 36 بطاقة تموينية، ماكينة صرف خبز، وتحرر عن ذلك المحضر الازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


مباحث القاهرة

مخبز بلدى

سرقة البطاقات

الحصص التموينية

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