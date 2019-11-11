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سعر اليورو اليوم الاثنين 11-11-2019

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 11-11-2019 اليورو
كتبت - ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-11-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.72 جنيه للشراء، و 17.85 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.81 جنيه للشراء.

17.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.72 جنيه للشراء.

17.85جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.72جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

يورو

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.73 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.72 جنيه للشراء.

17.85 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.73 جنيه للشراء.

17.86جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.70 جنيه للشراء.

17.84 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

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