سارقا طالب الزيتون: "حطينا له منوم فى البسكويت وخدرناه"

كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية لرجال مباحث الزيتون عن تورطهما فى سرقة طالب بمنطقة الزيتون. وقال المتهمان إنهما تعرفا على المجنى عليه وهو شخص أجنبى عبر الإنترنت واتفقا معه على مقابلته فى شقته حيث اختمرت فى عقلهما فكرة سرقته وعقب وصولهما قدما له بسكويت مخلوطة بمسحوق من عقار الابتريل المخدر ففقد الوعى واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.

تلقى مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة الزيتون، بتمكن القوات من ضبط "م. م. ط" 61 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 37 قضية، و"ا. م. م" 21 سنة عاطل، اثناء استقلالهما السيارة رقم أ ى ج 2372 " قيادة الأول ـ غير مبلغ بسرقتها " وبحوزتهما المضبوطات "هاتف محمول ماركة سامسونج، مشغولات فضية عبارة عن ( 3 خواتم، سلسلة، أنسيال )، فيزا كارد، خلاط كهربائى، حقيبة بداخلها كمية من الملابس" مجهولى المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وأقرا بسابقة تعرفهما على "ع". ع. ع" 23 سنة طالب، ويحمل جنسيه احدى الدول الأجنبية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بالسرقة، واقر بانه كان فى سبيله للإبلاغ، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.