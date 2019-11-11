سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم المعارضة فى كمبوديا يجتمع مع سفيرى أمريكا وفرنسا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:57 م
زعيم المعارضة فى كمبوديا يجتمع مع سفيرى أمريكا وفرنسا زعيم المعارضة الكمبودى كيم سوخا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع زعيم المعارضة الكمبودي كيم سوخا مع سفير الولايات المتحدة وسفيرة فرنسا اليوم الاثنين بعد انتهاء وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، لكنه لا يزال متهما بالخيانة وممنوعا من العمل بالسياسة ومن مغادرة البلاد.

وأشاد السفير الأمريكي دبليو باتريك ميرفي، بإطلاق سراح سوخا، وحث على إطلاق سراح عشرات آخرين سجنوا في حملة شنتها حكومة رئيس الوزراء هون سين.

ورُفعت الإقامة الجبرية عن سوخا بينما يدرس الاتحاد الأوروبى ما إذا كان سيلغى الوضع التجارى التفضيلى لكمبوديا بعد حملة رئيس الوزراء الذى يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ أكثر من 30 عاما.

واعتقلت السلطات فى كمبوديا نحو 50 شخصا من أنصار حزب سوخا المحظور ونشطاء آخرين اتهموا بتدبير انقلاب على هون سين.

وقال السفير الأمريكى ميرفى إن لقاءه مع سوخا (66 عاما) "مبعث سرور" له، كان سوخا قد اعتقل بتهمة الخيانة في 2017 قبل أن تحل المحكمة العليا حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى الذى ينتمى إليه قبيل الانتخابات العامة فى العام الماضي.

وفاز الحزب الحاكم بزعامة هون سين بجميع مقاعد البرلمان.

وفي وقت سابق اجتمع سوخا مع السفيرة الفرنسية إيفا نجوين بينه. ولم يدل أي منهما بتصريحات بعد اللقاء.

ولم يتحدث سوخا للصحفيين قائلا إنه لا يعلم ما إذا كانت شروط الإفراج عنه تسمح له بالإدلاء بتصريحات عامة.


كمبوديا

المعارضه الكمبوديه

المعارضه فى كمبوديا

اخبار كمبوديا

رئيس كمبوديا

كيم سوخا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنهاء الإقامة الجبرية لزعيم المعارضة فى كمبوديا

الأحد، 10 نوفمبر 2019 07:26 ص

ملك السعودية يهنئ ملك كمبوديا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:00 ص

الرئيس الصينى يهنئ ملك كمبوديا بالذكرى الـ15 لتوليه العرش

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 07:00 ص

الخليفة يخطف معارضيه.. السفارة التركية فى كمبوديا تلقى القبض على عثمان كاراجا المعارض التركى وترحله لأنقرة.. وخبراء: أردوغان يحاول أن يغطى على تراجع شعبيته فى أنقرة بالحرب على سوريا

الأحد، 20 أكتوبر 2019 09:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة