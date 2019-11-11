سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

زعيم المعارضة البوليفية يحتفل باستقالة الرئيس موراليس: نهاية الطغيان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:24 ص
زعيم المعارضة البوليفية يحتفل باستقالة الرئيس موراليس: نهاية الطغيان زعيم المعارضة
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفل زعيم المعارضة البوليفية كارلوس ميسا، بما أسماه "نهاية الطغيان" بعد استقالة الرئيس ايفو موراليس، وقال: "إلى بوليفيا ، لشعبها ، إلى الشباب ، إلى النساء، إلى بطولة المقاومة السلمية، لن أنسى أبدًا هذا اليوم الفريد..نهاية الطغيان..تحيا بوليفيا!"

وأعلن الرئيس البوليفى إيفو موراليس، استقالته من منصبه، مساء أمس الأحد، على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية منذ أكتوبر الماضى، التى أسفرت عن فوزه.

وقال موراليس فى خطاب الاستقالة: "تقدمت بالاستقالة حتى لا يتعرض إخواننا وأخواتنا من الموظفين الحكوميين لهجمات وتهديدات"، واصفا الحالة الراهنة في بلاده بأنها انقلاب على الدولة.

وأضاف موراليس، أود أن أقول لكم إن كفاحنا لم ينته بعد، وأؤكد أن نضالنا من أجل المساواة والسلام متواصل، واجبى الآن كرئيس هو إيجاد طريق لتهدئة الوضع.

وكان وليامز كاليمان، قائد جيش بوليفيا، اقترح على الرئيس إيفو موراليس، أن يتقدم باستقالته للمساعدة فى ضمان استقرار البلاد، مما يزيد الضغوط على الزعيم اليسارى فى مواجهة غضب الرأى العام من نتيجة الانتخابات الرئاسية التى يحتدم الخلاف حولها.

 


موراليس

ايفو موراليس

بوليفيا

تنحى رئيس بوليفيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. شرطة أردوغان تعتدى بوحشية على الأتراك فى الشوارع.. نتنياهو يسقيل من منصب وزير الدفاع.. جيش بوليفيا يطالب الرئيس إيفو موراليس بالاستقالة لضمان الاستقرار

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 ص

رئيس بوليفيا: تقدمت بالاستقالة حتى لا يتعرض إخواننا لتهديدات.. وكفاحنا لم ينته

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:54 م

نيويورك تايمز: رئيس بوليفيا يتنحى من منصبه بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 11:05 م

جيش بوليفيا يطالب الرئيس إيفو موراليس بالاستقالة لضمان استقرار البلاد

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:35 م

موراليس يعلن عقد انتخابات جديدة فى بوليفيا بعد تقرير منظمة الدول الأمريكية

الأحد، 10 نوفمبر 2019 02:48 م

بعد الاستيلاء على وسائل إعلامية.. حكومة بوليفيا تحذر من "انقلاب" ضد موراليس

الأحد، 10 نوفمبر 2019 01:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رامى جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامى جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

فيديو.. زراعة فص كبد بالمجان فى معهد الكبد وبمليون جنيه بالقطاع الخاص.. عمليات الزراعة طوق النجاة لمرضى الفشل الكبدى من الموت.. المرضى وأبناؤهم المتبرعون يرون تفاصيل ساعات الموت والحياة على الشيزلونج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 سقطوا فى بالوعة صرف فى المنوفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة