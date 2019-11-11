ريهام عبد الحكيم تختتم مهرجان الموسيقى العربية بمسرح أوبرا دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

يختتم اليوم مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثامنة والعشرون فعالياته الفنية على مسرح دار أوبرا دمنهور.

ويحيى حفل الختام الفنانة ريهام عبد الحكيم، بمشاركة باقة من مطربى دار الأوبرا المصرية وهم "إبراهيم راشد، محمود عبد الحميد، محمد حسن، مصطفى النجدى" وذلك بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر .

ويقدم المشاركون فى حفل الختام باقة منوعة من أشهر الأغانى العربية والتراثية منها" ألف ليلة وليلة، اكذب عليك، الحب اللى كان، أما براوة، يا مسهرنى عايشة حكاية صلينا الفجر فين، عنابى، يا عينى على الصبر، سلامات يا حبايب، والله ما أنا سالى، الليالى، مال القمر ماله، عرباوي"

يذكر أن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية قد بدأت على مسرح أوبرا دمنهور يوم السبت الماضى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقاقة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية .

شارك فى المهرجان عدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان المغربى فؤاد زبادى والعازف اللبنانى جهاد عقل والفنانة السورية وعد البحرى والفنان محمد الحلو والفنان أحمد ابراهيم والفنانة نادية مصطفى و الفنان محمد ثروت بالإضافة إلى مجموعة متميزة من نجوم دار الأوبرا المصرية.