سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعمل على تسليح سفنا وغواصات بصواريخ فرط صوتية ..فيديو

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:00 م
روسيا تعمل على تسليح سفنا وغواصات بصواريخ فرط صوتية ..فيديو صاروخ روسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كرفوروتشكو، أن سفينة وغواصة حربيتين روسيتين ستحصلان على أسلحة متطورة، قد تكون منها صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية.
 
ونقل موقع روسيا اليوم ، عن نائب وزير الدفاع الروسى قوله : "سفينة مارشال شابوشنيكوف الكبيرة المضادة للغواصات، والغواصة النووية متعددة الأغراض (إيركوتسك)، اللتان تخضعان لعمليات تحديث لتنضما إلى أسطول المحيط الهادئ الروسي ، ستكونان قادرتين في المستقبل على إطلاق صواريخ (تسيركون) الفرط صوتية".
 
وأشار المسؤول إلى أن وزارة الدفاع الروسية، من المفترض أن تتسلم سفينة " مارشال شابوشنيكوف" المعدلة والمطورة عام 2020.
 
أما غواصة " إيركوتسك" التي سيتم تحديثها في مصنع "زفيزدا"،  إلى المستوى 949 AM فمن المفترض أن تسلم لوزارة الدفاع الروسية عام 2022، وتحصل على أنظمة جديدة لإطلاق صواريخ "كاليبر" أو "تسيركون" التي ستحل محل منظومة "غرانيت" الصاروخية التي كانت تتسلح بها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق إلى ان صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية التي تفوق سرعتها 8 ماخ ، من المفترض أن تصبح جزءا من منظومة تسليح عدد من السفن ، والغواصات الحربية في روسيا، ومن بينها سفينة "جريمياشي" القتالية.


الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين

صواريخ

الغواصات الحربية

وزارة الدفاع الروسية

سفينة مارشال شابوشنيكوف

صواريخ فرط صوتية

الغواصة النووية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صاروخ روسى بإمكانه "إغراق" الدفاعات الصاروخية الغربية..(فيديو)

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:23 م

تفاصيل إطلاق أول قمر صناعى تجارى متعدد المزايا بالمدار على صاروخ روسى

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:00 ص

صاروخ روسى يسجل رقما قياسيا جديدا.. فيديو

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:56 ص

مركز مراقبة نرويجى يتراجع عن نظرية وقوع انفجار ثان فى تجربة صاروخية روسية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:39 م

نقل حاملتا صواريخ روسيتان من طراز TU-160 فى مطار قريب من الحدود الأمريكية

الخميس، 15 أغسطس 2019 10:35 م

شاهد ..نقل حاملات الصواريخ الروسية لمطار قريب من الحدود الأمريكية

الخميس، 15 أغسطس 2019 08:10 م

انفجار صاروخ روسى يؤدى إلى تسرب إشعاع نووى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 11 أغسطس 2019 04:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة