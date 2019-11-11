روسيا تعمل على تسليح سفنا وغواصات بصواريخ فرط صوتية ..فيديو

وكالات

ونقل موقع روسيا اليوم ، عن نائب وزير الدفاع الروسى قوله : "سفينة مارشال شابوشنيكوف الكبيرة المضادة للغواصات، والغواصة النووية متعددة الأغراض (إيركوتسك)، اللتان تخضعان لعمليات تحديث لتنضما إلى أسطول المحيط الهادئ الروسي ، ستكونان قادرتين في المستقبل على إطلاق صواريخ (تسيركون) الفرط صوتية".

وأشار المسؤول إلى أن وزارة الدفاع الروسية، من المفترض أن تتسلم سفينة " مارشال شابوشنيكوف" المعدلة والمطورة عام 2020.

أما غواصة " إيركوتسك" التي سيتم تحديثها في مصنع "زفيزدا"، إلى المستوى 949 AM فمن المفترض أن تسلم لوزارة الدفاع الروسية عام 2022، وتحصل على أنظمة جديدة لإطلاق صواريخ "كاليبر" أو "تسيركون" التي ستحل محل منظومة "غرانيت" الصاروخية التي كانت تتسلح بها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق إلى ان صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية التي تفوق سرعتها 8 ماخ ، من المفترض أن تصبح جزءا من منظومة تسليح عدد من السفن ، والغواصات الحربية في روسيا، ومن بينها سفينة "جريمياشي" القتالية.