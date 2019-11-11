روسيا تدعو القوى السياسية فى بوليفيا للتصرف بمسئولية

اتهمت روسيا المعارضة في بوليفيا اليوم الاثنين، بإطلاق العنان لموجة عنف فى البلاد وقالت إنه يبدو أن انقلابا منسقا قد أزاح جانبا مساعى الحكومة من أجل الحوار.

كان الرئيس البوليفي إيفو موراليس قد قال أمس الأحد إنه سيستقيل من منصبه لإنهاء أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ انتخابات متنازع على نتيجتها. غير أنه أجج المخاوف من نشوب مزيد من الاضطرابات بعدما قال إنه ضحية "انقلاب" ويواجه الاعتقال.

وعبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن انزعاجها من تطور الأحداث في بوليفيا ودعت كل القوى السياسية إلى التحلي بالعقل والتصرف بمسؤولية.