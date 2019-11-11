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رفع كفاءة الطرق ب 4 أحياء بالإسكندرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:49 م
رفع كفاءة الطرق ب 4 أحياء بالإسكندرية رصف الطريق
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ، مواصلة  أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع والأرصفة علي مستوي أحياء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية.

 وأشار بيان صادر اليوم من محافظة الاسكندرية ، أن ذلك في إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات ،لرفع المعاناة عن المواطنين وعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت المهندسة أمل محمود ، القائم بأعمال مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية؛ أن أعمال الرصف ورفع الكفاءة التي تنفذها حاليا المديرية تضم؛ نطاق حي غرب حيث رفع كفاءه شارع مسجد القبارى من الأمير لؤلؤ حتى مزلقان القبارى وذلك بالتمويل الذاتى. وأعمال رفع كفاءة مدخل رشيد رضا، ورفع كفاءة شارع الأمان.

وفي حي وسط جاري أعمال رفع كفاءة شارع إسماعيل الفنجرى بما يتضمنه من أعمال رصف وكشط وظبط مناسيب وميول الشارع ،  وكذا تم البدء في أعمال تكسير الأسفلت بسوق شديا لعمل بلاطات خرسانية بالسوق لرفع المعاناه عن المواطنين. وايضا تم أعمال كشط شارع عباس الحلواني استعدادا لوضع أعمال الأسفلت.

وفي حي شرق تمت أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع صالح باشا متفرع من طريق الجيش ، وفى حي المنتزة ثان جاري أعمال رفع كفاءة طريق المعموره الطابية وتدعيم الطريق بالشنايش وظبط ميول الطريق.

 


الاسكندرية

الطرق و الكبارى

رصف الطرق

احياء الاسكندرية

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