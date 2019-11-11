رئيس حى باب الشعرية يحظر تركيب شاشات مشاهدة خارج المقاهى

عقد اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حى باب الشعرية شمال القاهرة، اجتماعًا مع قيادات الحى ورئيس فرع هيئة النظافة وممثلى شركات جمع القمامة من المنازل، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بعد عدة جلسات مع المجتمع المدنى وأهالى باب الشعرية.

وأكد كامل، أن نتائج تطوير منظومة النظافة بباب الشعرية، انعكس على نظافة الشوارع، حيث تم التشديد على توقيع غرامات مباشرة على المحال العامة التى تلقى مخلفات فى الشوارع، وكذلك المواطنين حال إلقاء القمامة بالشارع العام او بالمناطق العامة أو الأراضى الفضاء بالحى.

وأضاف كامل، أنه وجه بضرورة الالتزام بتشغيل كاميرات المراقبة العامة والأمنية وتعظيم الاستفادة منها لمتابعة أداء منظومة النظافة وسلوكيات المواطنين.

وفى سياق آخر شدد رئيس الحى، على المحال والمقاهى بعدم تشغيل أى مكبرات صوت أو شاشات مشاهدة خارج نطاق المقاهى وإلا سيتم إلغاء الترخيص نهائياً وفق قانون المحال العامة.