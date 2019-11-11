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رئيس جامعة بنى سويف: 450 كتاب بطريقة برايل لدعم طلاب ذوى الإعاقة البصرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:04 م
رئيس جامعة بنى سويف: 450 كتاب بطريقة برايل لدعم طلاب ذوى الإعاقة البصرية رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المكتبة السمعية والبصرية
بنى سويف - هانى فتحى

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قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بجولة تفقدية لعدد من الكليات بدأت بتفقد المكتبة السمعية والبصرية بكلية الآداب، وذلك فى إطار تقديم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من أجل استكمال مسيرتهم التعليمة بشكل أفضل، بحضور الدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأوضح رئيس الجامعة أن المكتبة تقوم بطباعة كافة المقررات الدراسية للطلاب بطريقة برايل ، كما أن بها العديد من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تشغيل الشرائط الصوتية وتسجيل المحاضرات، بالإضافة إلى مجموعة قيمة من الكتب تم طباعتها بطريقة برايل يبلغ عددها ما يزيد عن 450 كتابا .

وأضاف أن الجامعة تخطط لطباعة بعض الكتب العالمية بطريقة برايل كما يتم الإعداد لدورات تدريبية لهم ليتمكنوا من أداء الامتحان بطريقة ذاتية دون الاعتماد على المراقب.

شملت الجولة التفقدية مسرح كلية التجارة وعدد من القاعات التدريسية بالكلية للاطمئنان على سير العملية التعليمية كما تابع خطة الكلية الخاصة بالأنشطة الطلابية خلال العام الدراسى الجاري.

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رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المكتبه السمعية والبصرية لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

 

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رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المكتبه السمعية والبصرية لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

 

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رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المكتبه السمعية والبصرية لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

 


بنى سويف

كلية الآداب

طريقة برايل

رئيس جامعة بنى سويف

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