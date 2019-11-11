رئيس جامعة بنها: تطبيق نظام جديد لتعيين المعيدين لتطوير البحث العلمى

القليوبية فريق المحافظات

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن المعايير الجديدة لتعيين المعيدين والمزمع تطبيقها بعد تعديل القانون ليست بدعة، وهو نظام متبع في العالم كله، مشيرا إلى أنه تعديل المادة 141 مكرر الخاصة بتكليف المعيدين سيساهم في القضاء على سلبيات كثير ويدفع المعينين للعمل بجد في إطار البحث العلمي بدلا من استغلال التعيين في إهمال البحث العلمي واللهث وراء البزنس والدروس الخصوصية في بعض الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أن آلية التكليف لن تتغير حيث يتم التعيين والتكليف من خلال الخطة الخمسية للأقسام المختلفة بالكليات والمحدد فيها احتياجات القسم والكلية من المعيدين كل عام.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة حققت طفرة كبيرة في مواجهة مشكلة خلو عدد كبير من المناصب الإدارية وهيئات التدريس حيث أطلقت الجامعة أكبر حركة تعيينات وترقيات وفق الأسس العلمية، مشيرًا إلى أن هياكل عمداء الكليات جرى استكمالها ويتبقى القرار الجمهوري الخاص بعمداء كليتي الآداب والتجارة ونائبي رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والمجتمع والبيئة، موضحا أن الترقيات الجديدة شملت 98 رئيس قسم و34 وكيل كلية و12 مدير عام وأمين مساعد للجامعة وأمين عام.