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رئيس جامعة القاهرة يقرر تأجيل حفل سليم سحاب بعد وفاة طالبة بالمدينة الجامعية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:01 م
رئيس جامعة القاهرة يقرر تأجيل حفل سليم سحاب بعد وفاة طالبة بالمدينة الجامعية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، تأجيل حفل كورال الجامعة المقرر انعقاده اليوم الإثنين بالمسرح الكبير بالجامعة، نظرا لوفاة طالبة بمدينة الطالبات مساء أمس الأحد.

كان من المقرر أن تنظم وزارة الشباب وبرعاية جامعة القاهرة كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب.

كانت جامعة القاهرة،  أعلنت فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.

تقدمت الجامعة بأحر التعازى وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأضافت الجامعة، إنه سوف تقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة، وكل قيادات الجامعة.

 


جامعه القاهره

سليم سحاب

محمد عثمان الخشت

وفاة طالبة

مدينه الطلبه

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