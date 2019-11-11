سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس "تصديرى الغزل والنسيج" يوضح إمكانية ريادة مصر بصناعات القطن

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:00 ص
رئيس "تصديرى الغزل والنسيج" يوضح إمكانية ريادة مصر بصناعات القطن مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل
كتب ـ أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أنه يجب زيادة المساحات المزروعة من القطن المصرى، مشيرا إلى أن زراعة القطن وما يتبعها من غزل ونسيج وتصنيع ملابس كانوا يعانون من أزمات متعددة على مدار 70 عاما مضت تم إهمال هذا القطاع .

وأوضح طلبة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" ، أن هناك تنسيقا بين مختلف القطاعات سواء زراعة أو صناعة من أجل النهوض بتلك الصناعة مرة اخرى، وخاصة  "القطن طويل التيلة"  على الرغم من أنه لا يدخل فى صناعة الأقطان سوى فى 3% فقط من المصنوعات، مؤكدا أن هذه النسبة يمكن أن تجعل مصر تقود العالم فيها وهو ما كان عليه الوضع قبل عام 52، حيث كانت مصر تزرع مساخة 2 مليون فدان طويل التيلة بينما حاليا المساحة لا تتعدى الـ200 ألف فدان وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف طلبة ، أن مصر تحتاج تطوير التقنيات الملازمة لصناعات القطن طويل التيلة، حيث أن أغلب القطن طويل التيلة يتم تصديره خام وهذا غير مناسب وأمر خاطئ، وموضحا أن تصدير القطن الخام مقابل تصديره كمنتج قطنى نسبة الربح فيها تقريبا تتراوح بين 1- 10 بين الخام والمصنع.

 


القطن

زراعة القطن

تصدير القطن

القطن طويل التيلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة