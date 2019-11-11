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رئيس الوزراء يلتقى اليوم سفير اليونان ونائب رئيس شركة أوبر العالمية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:22 ص
رئيس الوزراء يلتقى اليوم سفير اليونان ونائب رئيس شركة أوبر العالمية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، سفير اليونان بمصر لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. 
 
كما يلتقى رئيس الوزراء، أيضا مع النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة أوبر العالمية لبحث استثمارات الشركة فى مصر. 
 
كان رئيس شركة أوبر العالمية قد أكد لرئيس الوزراء فى لقاء سابق، أن شركة أوبر لا تنظر لمصر كسوق لخدماتها فقط، وإنما كمركز إقليمي لخدمات الشركة فى الشرق الأوسط، ومن ثم فقد قامت الشركة باستثمار 100 مليون دولار فى إنشاء مراكز تفوق وخدمة عملاء تخدم أفريقيا والشرق الأوسط ويعمل بها نحو 500 شاب مصرى. 
 
 

اوبر العالمية

سفير اليونان بمصر

مدبولى يلتقى

شركة أوبر

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