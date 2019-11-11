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رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان الجديد فى مصر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:59 م
رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان الجديد فى مصر الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، نيكولاس جاريليدس، سفير اليونان الجديد فى مصر.

وخلال اللقاء، أعرب السفير اليونانى عن سعادته بتمثيل بلاده لدى مصر التى ولد وعاش فيها فترة من حياته، مؤكدًا على ما يكنه الشعب اليونانى من مشاعر الإخاء والمودة تجاه الشعب المصري.

وأكد السفير أنه سوف يعمل جاهدًا على القيام بكل ما من شأنه تعزيز التعاون الثنائى مع مصر، لا سيما من خلال زيادة حجم التبادل التجارى، والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر واليونان، والتى شهدت طفرات إيجابية مشهودة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم.

كما أشار أيضًا إلى التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان باعتباره ركيزة هامة للتعاون المتميز فى منطقة شرق المتوسط.

كما تمنى رئيس الوزراء التوفيق لسفير اليونان الجديد بالقاهرة، مؤكدًا استعداد الحكومة لتيسير إجراءات المستثمرين اليونانيين فى مصر.


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مصطفى مدبولى

اخبار مصر

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