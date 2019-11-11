رئيس الوزراء يبحث مع وانج يانج سبل دعم علاقات التعاون الثنائى بين مصر والصين

كتبت هند مختار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وانج يانج، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى، والذى يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من أجل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر.

وحضر اللقاء عن الجانب الصينى وفد يضم عدداً من القيادات أبرزهم نائب رئيس وامين عام اللجنة الوطنية للمؤتمر الإستشارى السياسى، ورئيس لجنة شئون القوميات والديانات، ورئيس لجنة مقاطعة سيتشوان للمؤتمر الإستشارى السياسى، وسفير الصين بالقاهرة، ونائب وزير الخارجية الصينى.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالمسئول الصينى والوفد المرافق له، مُتقدماً بالتهنئة بمناسبة ذكرى مرور 70 عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ومُتمنياً للقيادة والشعب الصينى دوام التقدم والرخاء.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقدير مصر لزيارة المسئول الصيني، والتى تأتى امتدادا للزيارات المهمة للمسئولين الصينيين، وأبرزها زيارة رئيس الصين فى يناير 2016، والتى شهدت نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية والتنسيق فى شتى المجالات، حيث تم التوقيع خلالها على أهم وأبرز وثيقتين ثنائيتين وهما "البرنامج التنفيذى للشراكة الاستراتيجية الشاملة"، و"مذكرة التفاهم للتعاون فى إطار مبادرة الحزام والطريق".

وأكد مدبولى اعتزاز مصر بالشراكة القائمة بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق.

وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة الصين فى نوفمبر 2018 للمشاركة فى معرض الصين الدولى للواردات "CIIE" بشنغهاي، وافتتاحه الجناح المصرى باعتبار مصر ضيف شرف المعرض بهدف تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى العلاقة الوطيدة التى تربط قادة البلدين وخصوصية علاقات التعاون الثنائي، وهو ما يتجلى فى مواقف الدعم المتبادل فيما يخص القضايا الحيوية للبلدين فى المحافل الدولية والإقليمية.

ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الصينية خاصة فى المجالات التكنولوجية المتطورة، مشيراً إلى أنه جار استكمال إنشاء "مركز تجميع واختبار الاقمار الصناعية" الذى يعُد أول مركز متخصص فى المنطقة العربية، كما عبر مدبولى عن تقدير مصر لاستعداد الجانب الصينى لنقل التكنولوجيا المتطورة بمجالات التعاون ذات الأولوية.

وأكد مدبولى تقديرنا للاستثمارات الصينية القائمة وتطلعنا لزيادتها خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أن الصين تُعد المستثمر الأول بتلك المنطقة فى إطار تأسيس "شركة تيدا – منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر".

وفى إطار كون الصين الشريك التجارى الأول لمصر، فقد تم التأكيد ايضاً خلال اللقاء على أهمية بذل مزيد من الجهد المشترك لتقليص الفجوة بالميزان التجارى عن طريق زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الصين.

وفى ختام كلمته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بنجاح القمة الأخيرة لمنتدى تعاون الصين مع إفريقيا التى شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2018، مشيراً إلى تطلعنا للتعاون مع الجانب الصينى فى تنفيذ عدد من مشاريع الربط الإقليمى الأفريقية وفى مقدمتها مشروع الربط البرى بين القاهرة وكيب تاون، والربط بين بحيرات فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، والذى يأتى بدوره لخدمة عملية الربط الإقليمى بمبادرة الحزام والطريق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تسعى لاستلهام التجربة الصينية الناجحة فى التنمية، بما يمكننا من زيادة معدل النمو، وتحقيق التطور الصناعى والتكنولوجي، ورفع مستوى المعيشة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المسئول الصينى أعرب عن سعادته بإتمام الزيارة التى تعد الأولى لرئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الإستشارى السياسى إلى مصر منذ 20 عاماً، وأشاد بالدور المحورى الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنه التقى الرئيس السيسى صباح اليوم، كما التقى بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأسعده كثيراً ما قالاه بشأن تحقيق مصر معدل نمو بلغ 5,3% العام الماضي، واستمرار معدل النمو فى الإرتفاع خلال العام المالى الجارى، وهو ما اعتبره المسئول الصينى نجاحاً لافتاً يستحق التقدير، لاسيما فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من انكماش.

وأضاف أن الصين مهتمة بزيادة حجم استثمارات الشركات الصينية فى مصر، مستعرضاً نماذج من المشاركات الصينية المهمة فى مشروعات قومية ومنها منطقة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية.

وأشار المسئول الصينى إلى انه سوف يلتقى غداً بممثلى الشركات الصينية العاملة فى مصر، للتعرف على جوانب الأعمال التى يقومون بها، وما إذا كانت لديهم أية مطالب أو مقترحات لرفعها للمسئولين المصريين. وقد عقب رئيس الوزراء بالترحيب بتلقى تقرير حول هذا الاجتماع، وما إذا كان هناك أية مشكلات تواجه الشركات الصينية للعمل على حلها فوراً، وتيسير الإجراءات الاستثمارية الخاصة بهم.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه فيما يخص العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الصين، فقد رحب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الإستشارى السياسى الصيني، بقيام الصين بدعم جهود الترويج للمنتجات المصرية فى الصين، من أجل المساهمة فى زيادة حجم الواردات الصينية من تلك المنتجات.

كما أشاد المسئول الصينى بزيادة حجم السياحة الصينية الوافدة إلى مصر بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أنها سوف تشهد مزيداً من الزيادة خلال الفترة القادمة.

واختتم المسئول الصينى حديثه بالتأكيد على محورية دور مصر فى العالمين العربى والإسلامي، وكذا أهميتها كشريك مهم للصين فى مبادرة الحزام والطريق، مؤكداً حرص الصين على البناء على ما حققته العلاقات الثنائية مع مصر، بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.