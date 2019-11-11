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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:08 م
خالد صلاح
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رئيس الوزراء الماليزى يدعو المسلمين لنيل دعم العالم فى مواجهة الظلم الإسرائيلى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:45 م
رئيس الوزراء الماليزى يدعو المسلمين لنيل دعم العالم فى مواجهة الظلم الإسرائيلى رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد
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أكد رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، أنه ينبغى على جميع المسلمين أن يسعوا للحصول على دعم العالم من خلال تسليط الضوء على المظالم التى ارتكبها الإسرائيليون ضد المسلمين فى فلسطين.
 
جاء ذلك، خلال خطاب مهاتير محمد الرئيسى، فى ندوة دولية نظمها معهد الوعى الإسلامى الماليزى فى كوالالمبور، بعنوان "تعريف الإسلاموفوبيا: نحو فهم أعمق للإسلام"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية.
 
وقال رئيس الوزراء الماليزى، "إن اعتبار جميع الأوروبيين أو الأمريكيين يعارضون الإسلام أو المسلمين أو الفلسطينيين يعد أمرا غير صحيح لأن معظمهم متعاطفون بالفعل"، مضيفا "نحتاج إلى كسب تعاطف ودعم العالم إذا أردنا وقف الاضطهاد الذى ينفذه الاسرائيليون ضد الإسلام".
 
وتابع مهاتير محمد، "إن إسرائيل ارتكبت نفسها أعمال عنف ضد المسلمين، لكن لم يتم الإبلاغ عن ذلك، وللأسف لم يذكر أحد أبدا مصطلح إسرائيلوفوبيا".
 

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