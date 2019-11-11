رئيس الصين يصل اليونان لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

(أ ش أ)

وصل الرئيس الصينى شى جين بينج، مساء الأحدن إلى أثينا فى زيارة رسمية لليونان، تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويشمل برنامج زيارة الرئيس الصينى، عقد لقاءات مع نظيره اليونانى بروكوبيس بافلو بولوس، الذى زار بكين فى شهر مايو الماضى، ورئيس الوزراء كرياكوس ميتوتاكيس لبحث سبل تعزيز العلاقات الصينية اليونانية، كما سيشارك فى افتتاح أول فرع لـ "بنك أوف تشاينا" في اليونان.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الصينى قبيل مغادرته أثينا يوم الثلاثاء، بزيارة متحف الأكروبوليس.