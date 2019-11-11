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رئاسة مركز الخارجة: تحرير 33 عقد نهائى وإبتدائى لحالات تقنين وضع اليد بالمركز

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:41 ص
رئاسة مركز الخارجة: تحرير 33 عقد نهائى وإبتدائى لحالات تقنين وضع اليد بالمركز المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بـمحافظة الوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوى،اليوم الاثنين،عن تحرير 33 عقد نهائى وإبتدائى لحالات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية بزمام المركز وقراه. 

أكد مجدى، أن عدد الحالات المسددة لقيمة الأرض الزراعية بنسبة 100% هى 83 طلب بإجمالى 652 فدانا،والحالات المسددة لـ 25% من قيمة الأرض هى 423 حالة، بإجمالى 5034 فدانًا،والحالات المسددة لأقل من 25% من قيمة الأرض هى 222 حالة، بإجمالى 2957 فدانًا،وجرى تسليم 2 عقد نهائى إجمالى مساحة 39 فدانًا، وعقد إبتدائى لإجمالى مساحة 35 فدانًا. 

أضاف مجدى، قبول 3 طلبات لحالات تقنين وضع يد على أراضى مبانى،من إجمالى 25 حالة، وجرى تحصيل رسوم الفحص والمعاينة، تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

 

 

 


الوادى الجديد

تقنين وضع اليد بالوادى الجديد

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