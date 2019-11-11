دورات تدريبية لمديرى المدارس ومسؤلى المرتبات لكيفية احتساب الأجور المتغيرة ببنها

كتب فريق المحافظات

عقدت إدارة بنها التعليمية برئاسة عبد الرحمن فتح الباب مدير الإدارة سلسلة من الدورات التدريبية بدأت اليوم الإثنين بمدرسة بنها الثانوية بنين بحضور محمد عبد الحكيم رئيس قسم الأجور المتغيرة لتدريب مديرى ومسؤولى المرتبات بالمدارس على كيفية احتساب إجمالى مبالغ الأجور المتغيرة للعاملين بالإدارة بناء على قرارات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التى قضت بزيادة إجمالى الأجور المتغيرة سنويا بنسبة 15 ٪؜ .

شدد فتح الباب على سرعة تسجيل نتائج طلاب المدارس على مستوى الإدارة ووضعها على " سى دي" وتسليمها لقسم شؤون الطلاب بالإدارة تمهيدًا لميكنتها.

أوضح فتح الباب على أنه لابد تفعيل بطاقات الأجور المتغيرة لعام 2019 وحفظها بملف كل مؤمن عليه حتى وصوله لسن المعاش أو الوفاة أو الاستقالة أو تسوية الحالة الوظيفية .

أضاف محمد عبد الحكيم مدير قسم الأجور المتغيرة ان لابد من مراعاة كل الدقة فى تحرير البيانات المبلغة للحاسب الألى وتسليم كشوف المرتبات فى موعد أقصاه السابع من كل شهر، مشيرا إلى أن اجمالى نسبة الأجور المتغيرة لعام 2020 بمبلغ 55800 فقط خمس وخمسون ألف وثمانية جنيها أى بإجمالى شهرى 4650 فقط أربعة آلاف وستمائة وخمسون جنيهًا وتحسب عليها النسب كالتالى 15٪؜ 6975 جنيها و10٪؜ 465 جنيها و 1٪؜ 46.5.







