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دبلوماسى: العثور على مناصر رئيسى للخوذ البيضاء السورية ميتا فى إسطنبول

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:38 م
دبلوماسى: العثور على مناصر رئيسى للخوذ البيضاء السورية ميتا فى إسطنبول الخوذ البيضاء
رويترز

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قال دبلوماسى وأحد الجيران اليوم الاثنين، إن مؤسس منظمة قامت بتدريب منظمة الدفاع المدنى السورى (الخوذ البيضاء) توفى فى إسطنبول.

وقال الجار إن جيمس لو ميسورييه مؤسس منظمة ماي داي رسكيو عثر عليه ميتا فى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين قرب منزله في حي باي أوغلو في وسط اسطنبول. وقال الدبلوماسي إن ملابسات وفاته غير واضحة.

ونُسب إلى منظمة الخوذ البيضاء الفضل في إنقاذ الآلاف في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا خلال سنوات من قصف قوات الحكومة السورية والقوات الروسية لهذه المناطق في إطار الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

وماي داي رسكيو منظمة غير هادفة للربح لها مكاتب في امستردام واسطنبول وتمول الأمم المتحدة وحكومات مختلفة مشروعاتها. ولم ترد ماي داي رسكيو على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني للاستفسار عن لو ميسورييه.

 


سوريا

اسطنبول

الخوذ البيضاء

روسيا

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