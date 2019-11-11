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ختام مسابقات جامعة جوت تالنت بجامعة قناة السويس فى الغناء والإنشاد والشعر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:08 م
ختام مسابقات جامعة جوت تالنت بجامعة قناة السويس فى الغناء والإنشاد والشعر مسابقات جامعة جوت تالنت بجامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى

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اختتمت مسابقات جامعة جوت تالنت بجامعة قناة السويس، والتى أقيمت على مسرح رعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة، وإشراف عام والدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورمحمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأوضح مصطفى أبو سريع مدير إدارة الأسرالطلابية أن المرحلة الختامية للمسابقات شهدت عروض لـ 13 متسابق فى مجالات الغناء، والإنشاد الديني، وألعاب الخفة، والشعر، والعزف الموسيقي، والبيت بوكس، و الاسكتش المسرحى لفريق كلية السياحة والفنادق( بكره مش جاى).

وأبدت لجنة التحكيم إعجابها بالمواهب الفنية للطلبة والطالبات، وقالت اللجنة فى تقريرها، إن كل موهبة وصلت لهذه المرحلة تستحق الفوز بلقب الموسم 2020، وإن المسابقة حققت هدفها باكتشاف مواهب الطلاب بالجامعة.

وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتورأحمد عبد الوهاب، والدكتورة بسمة محمود المدرسين المساعدين بقسم التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية، والمخرج المسرحى أحمد كمال، وسيقام حفل لتوزيع الجوائز المالية، وشهادات التقدير على الفائزين الأوائل فى كل مجال من مجالات التسابق، فضلا عن تسليم الكأس لحامل لقب جامعة تالنت الموسم 2020 لجامعة قناة السويس.

 


الاسماعيلية

مسابقة جامعة جوت تالنت

رئيس جامعة قناة السويس

مسرح رعاية الشباب بجامعة قناة السويس

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