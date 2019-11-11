ختام فعاليات "بيزنكس 2019" واستثمارات بـ225 مليون دولار حصاد الدورة الثانية

اختتمت فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمارات والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وسط حضور خليجي وإفريقي وأجنبي كبير، وإقبال جماهيري كثيف حيث توافد الآلاف من رواد الأعمال والشباب على المعرض خلال أيامه الثلاث، بحثًا عن المشروعات والفرص الاستثمارية المناسبة.

و صرح جورج ميتري الرئيس التنفيذي لشركة "بيزنكس"، إن المعرض قدم هذا العام خدمات جديدة لأول مرة منها الـ"ماتش ميكنج" أو الـ"بي تو بي"، وهو ما سهل للعارضين أو المصنعين المصدرين اللقاء مع المستثمرين أو المشترين الأجانب من دول مختلفة بالأخص الدول الإفريقية والعربية.

وأضاف أن إدارة المعرض ضاعفت المساحة المخصصة للمعرض هذا العام لتبلغ 10 آلاف متر مربع، وذلك بسبب الإقبال الكبير من قبل الشركات والبرندات العارضة، وكثافة الإقبال الجماهيري، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والشركات والبنوك التي حرصت على المشاركة في المعرض هذا العام، مشيداً بدعم العديد من مؤسسات الدولة من أجل نجاح المعرض، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل وخلق ثقافة الاستثمار والمشروعات بين الشباب.

وأعلن «ميتري» فوز مشروع «مصري ماركت» بجائزة المعرض وهي 10 آلاف دولار أمريكي، مقدمة من شركة مصر القابضة للتأمين، والمشروع الفائز هو أول موقع إلكترونى لبيع المنتجات المحلية، وقد بدأ نشاطه عبر التعامل مع شركات حكومية لديها منتجات يصعب عليها تسويقها وتوصيلها للعملاء، ومنها «قها، أجا، إدفينا، كورونا، منتجات وزارة الزراعة، سافو، بيوكلينا، نابلسى شاهين، التعاون للبترول، مصر للبترول، سيما، الشمعدان، بسكو مصر، أبو الهول (الملح والصودا سابقًا)، وطنطا للزيوت والصابون.

وأوضح أن المشروع يستهدف توصيل المنتجات المصرية إلى كل بيت، والتصدير للأسواق الخارجية بدعم من وزارة الاستثمار، لافتًا إلى أن «مصرى ماركت» وقّع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ حتى يكون لديهم فرصة أكبر لضم شركات حكومية أكثر في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل، كشف الشيخ د. أحمد آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بجامعة الدول العربية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن حجم الصفقات التي وقعتها الشركات الخليجية من خلال معرض «بيزنكس 2019» بدورته الثانية تضاعفت عن الدورة السابقة، حيث بلغت قيمتها 100 مليون دولار، مقارنة بـ50 مليون دولار في الدورة السابقة للمعرض.

وأشاد «آل سودين» بحسن تنظيم المعرض واستقبال الوفود العربية والخليجية المشاركة بالمعرض، مؤكداً أن هذا اللقاء الدولي أصبح الحدث السنوي الأبرز والأهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر، وتنمية مشاريع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والذي يحرص على حضوره عدد كبير من المستثمرين والغرف التجارية بالإمارات والسعودية، مضيفًا ونسجل لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي كل دعمها ورعايتها لتلبية طلبات السوق والمستثمرين، وهي خطوات تتطلب من المستثمرين العرب التجاوب والتفاعل والتعاون، لدعم مسيرة مصر القوية لتظل مركزاً في الثقل العربي والاقتصادي والريادي.

وفي ذات السياق قال محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار، إن المعرض يعد من المعارض المميزة لعدة أسباب، أهمها مساهمة المعرض في إطلاع عدد من المستثمرين العرب والأجانب على التطورات الاقتصادية المصرية، ونتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الأعوام الماضية وبالأخص تركيز بيزنكس في هذة الدورة على دول أفريقيا لفتح قنوات الاستثمار جديدة وتنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية المستهدفة في هذة الدورة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار ساهمت خلال الدورة السابقة للمعرض في تسهيل حصول عدد من المستثمرين على مصادر تمويل شركاتهم، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب نجاح الدورة السابقة للمعرض العام الماضي، هو وجود عدد من الوفود العربية وتواجد عدد كبير من الشباب الذين عرضوا العديد من الأفكار الابتكارية بمجالات مختلفة.

ومن جانبه كشف بسام بن عبد الرازق، عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ورئيس الوفد السعودي، أن وفدًا يتكون من 45 رجال أعمال سعودي شارك ضمن فعاليات مؤتمر المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، موضحا:" للمرة الثانية يتم مشاركة الوفد من غرفة مكة المكرمة على التوالي وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة".

وقال عبد الرازق، إن الجناح السعودي بالمعرض هذا العام، كان يضم عدة مجالات مختلفة، بها أكثر من 6 شركات سعودية، حيث نستهدف بحث سبل التعاون بين البلدين، والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أن بيزنكس يساهم في إتاحة كافة الفرص لتبادل الخبرات المختلفة بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين، من أجل الإطلاع على التجارب المصرية، التي يجب أن يحتذى بها، حيث يوجد العديد من المشروعات الشبابية الواعدة التي شاركت هذا العام، وتم توقيع عدد من الشراكات معهم خلال أيام المعرض سواء في الداخل أو بالخارج .

وأضاف رئيس الوفد السعودي المشارك بالمعرض، أنه سيتم إطلاق النسخة السعودية من المعرض بالمملكة العربية السعودية في مارس 2020، للاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاستثمارية.