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حصل على نوبل للسلام.. 8 معلومات عن الصحفى النمساوى ألفريد هيرمان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:47 م
حصل على نوبل للسلام.. 8 معلومات عن الصحفى النمساوى ألفريد هيرمان الصحفى النمساوى ألفريد هيرمان
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الإثنين 11 نوفمبر، ذكرى ميلاد الصحفى والناشط النمساوى ألفريد هيرمان، الحاصل على جائزة نوبل للسلام.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية معلومات عن ألفريد هيرمان فى ذكرى مولده:

 

  1. ولد الصحفي وناشط السلام النمساوي ألفريد هيرمان في فيينا فى 11 نوفمبر 1864
  2. غادر ألفريد المدرسة في سن الخامسة عشرة وبدأ بالعمل في متجر كتب بفينا.
  3. في سن 1883 انتقل إلى برلين حيث افتتح متجر كتب خاص به عام 1887
  4. في سنة 1892 ساهم في تأسيس حركة السلام الألمانية وكان يدعم فكرة إنشاء منظمة عصرية لتأمين السلام في العالم.
  5. كان أيضا أحد الداعمين لحركة الإسبرانتو.
  6. عند اندلاع الحرب العالمية الأولى هاجر إلى سويسرا احتجاجا على السياسة الألمانية.
  7. حصل ألفريد هيرمان على جائزة نوبل للسلام مع توبياس ميخائيل كايل آسر عام 1911
  8. توفي ألفريد هيرمان في 5 مايو 1921 في فيينا.

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