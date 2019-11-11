حصل على نوبل للسلام.. 8 معلومات عن الصحفى النمساوى ألفريد هيرمان

كتب على عبد الرحمن

تمر اليوم الإثنين 11 نوفمبر، ذكرى ميلاد الصحفى والناشط النمساوى ألفريد هيرمان، الحاصل على جائزة نوبل للسلام.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية معلومات عن ألفريد هيرمان فى ذكرى مولده: