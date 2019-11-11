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حزب "بريكست" يعلن عدم منافسته على مقاعد المحافظين فى الانتخابات القادمة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:31 م
حزب "بريكست" يعلن عدم منافسته على مقاعد المحافظين فى الانتخابات القادمة جونسون ونايجل فيراج
رويترز

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أعلن زعيم حزب بريكست، نايجل فيراج، أنه لن ينافس في الانتخابات القادمة، على 317 مقعدا فاز بها حزب المحافظين في عام 2017، وذلك في ضوء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
فقد حصل رئيس وزراء بريطانيا ، بوريس جونسون، من خلال هذا الإعلان، على أكبر دفعة إلى الآن في الحملة الانتخابية، وفي خطوة جعلت الجنيه الإسترليني يحقق قفزة بسبب زيادة فرص رئيس الوزراء في الاستمرار في منصبه بعد الانتخابات.
 
وقال فيراج، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة، وإنه لذلك لن يدفع بمرشحين لشغل المقاعد التي يشغلها المحافظون لكنه سينافس في معظم ما تبقى، بما في ذلك بعض الدوائر التي يطمح المحافظون للإطاحة بمرشحي حزب العمال فيها، مضيفا أن "حزب بريكست لن ينافس على الثلاثمئة وسبعة عشر مقعدا التي فاز بها المحافظون في الانتخابات الماضية".
 
وكان فيراج، تعهد قبل أسبوع بالدفع بما يصل إلى 600 مرشح في الانتخابات، إلا إذا خاضها جونسون على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
 
وأضاف "لكن ما سنفعله هو تركيز جهدنا كله على جميع المقاعد التي يشغلها حزب العمال الذي خالف تماما برنامجه لانتخابات عام 2017.. سننافس أيضا على باقي (مقاعد) الأحزاب "المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي".

زعيم حزب بريكست

نايجل فيراج

الانتخابات البريطانية

حزب المحافظين

الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون

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