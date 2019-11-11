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حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر فى الساحل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:28 م
حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر فى الساحل كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الساحل، بحجز صاحب مخزن ضبط بحوزته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر على ذمة تحريات المباحث.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة مباحث التموين والتجارة، مفادة ضبط "ا. ا" 39 سنة، المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن دائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 وعثر بداخل المخزن على" 1.250 طن مكرونة، 360 كيلو زيت طعام، 600 كيلو شعرية، 250 كيلو أرز، 147 كيلو شطة، 100 كيلو عدس"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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نيابة الساحل

قسم الساحل

ضبط مخزن فى الساحل

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