حبس عامل بتهمة سرقة أدوية ومكملات غذائية من صيدلية فى النزهه 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهه، بحبس عامل بصيدلية 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة ادوية و مكملات غذائية بـ 50 ألف جنيه بمنطقة النزهة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة النزهة، مفاده تلقى بلاغا من" م .ش"، 40 سنة، صيدلى ومالك صيدلية باكتشافه سرقة كمية من الأدوية والمكملات الغذائية تقدر ثمنها بمبلغ مالى 50 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الصيدلية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالصيدلية محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م. ه"، 19 سنة، عامل بذات الصيدلية، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة "، تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، ومبلغ مالى 7000 جنيه من متحصلات الواقعة ( قيمة بيع كمية من الأدوية المستولى عليها )، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.