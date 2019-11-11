حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بحبس عاطل لاتهامه بحيازة 4 فرش من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتحفظت جهات التحقيق على بندقية آلية و5 طلقات تم ضبطهم بحوزة المتهم فى إمبابة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها.

أكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 4 فرش حشيش، وبندقية آلية، و5 طلقات، ومبلغ 500 جنيه.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.