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حبس عاطلين لسرقة 17 مسكنا بالمفتاح المصطنع فى الإسكندرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:54 م
حبس عاطلين لسرقة 17 مسكنا بالمفتاح المصطنع فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 17 حوادث سرقات المساكن بالإسكندرية بأسلوب المفتاح المصطنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بورود معلومات سرية وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى، بقيام عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، سبق اتهامهما فى 37 قضية متنوعة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع مُتخذين من دوائر أقسام "الدخيلة – العطارين - مينا البصل- باب شرقى- أول المنتزه- أول العامرية" مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكابه 17 واقعة سرقة، وبيع المضبوطات للآخر، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات 11شاشة تلفاز - 11 جهاز "لاب توب" - كاميرا - 2 هاتف محمول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

سرقة المساكن بالاسكندرية

مدير امن الاسكندرية

نيابة الدخيلة بالاسكندرية

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