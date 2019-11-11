حاكم مصرف لبنان: وضعنا آلية لحماية أموال المودعين وغير وارد تحملهم خسائر

وأوضح أن فى هذا الظرف الاستثنائى يعطى البنك المركزى الأولوية للمحافظة على استقرار الليرة ونحن قادرون على ذلك، مضيفا "أخذنا إجراءات كي لا يتحمل المودعون خسائر".

وقال "أعلمنا البنوك أن بوسعهم الاقتراض من البنك المركزي بفائدة 20% وهذه الأموال لا يمكن تحويلها إلى الخارج".

كما أوضح أنه تم الطلب من البنوك إعادة تقييم جميع التسهيلات الائتمانية التي قلصوها منذ 17 أكتوبر.