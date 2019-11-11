سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حاكم مصرف لبنان: وضعنا آلية لحماية أموال المودعين وغير وارد تحملهم خسائر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:59 م
حاكم مصرف لبنان: وضعنا آلية لحماية أموال المودعين وغير وارد تحملهم خسائر مصرف لبنان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حاكم مصرف لبنان، "اليوم نحن أمام مرحلة جديدة وأؤكد أننا سنحافظ على استقرار الليرة"، مضيفا أن سعر الصرف فى السوق الموازية ناتج عن العرض والطلب.

وأوضح أن فى هذا الظرف الاستثنائى يعطى البنك المركزى الأولوية للمحافظة على استقرار الليرة ونحن قادرون على ذلك، مضيفا "أخذنا إجراءات كي لا يتحمل المودعون خسائر".

وقال "أعلمنا البنوك أن بوسعهم الاقتراض من البنك المركزي بفائدة 20% وهذه الأموال لا يمكن تحويلها إلى الخارج".

كما أوضح أنه تم الطلب من البنوك إعادة تقييم جميع التسهيلات الائتمانية التي قلصوها منذ 17 أكتوبر.

وأضاف أن البنوك ستجتمع لمناقشة هذه المسائل والاتفاق عليها على الفور.
 
 

 


حاكم مصرف لبنان

بنوك

لبنان

مصرف لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة