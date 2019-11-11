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جهاز القاهرة الجديدة يواصل حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:20 ص
جهاز القاهرة الجديدة يواصل حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة حمله لازاله الاشغالات بالقاهره الجديده
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار الحملات المتنوعة لإزالة جميع المخالفات والإشغالات بالمدينة تنفيذا للقانون، وحفاظاً على المظهر الجمالي لها، ومنعاً لظهور أية عشوائيات بها.

وقال المهندس عادل النجار إنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات ورفع العدادات، وكذا غلق وتشميع المحال المخالفة بعدد من الأسواق التجارية، وذلك تحت إشراف  نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، وبتأمين من شرطة المرافق وشرطة التعمير بالمدينة، وإدارة الأمن بالجهاز .

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملات أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات، وكذا تنفيذ قرارات رفع عدادات الكهرباء وغلق وتشميع للمحال المخالفة بحي الشباب الجنوبي بالتجمع الأول، حيث تم رفع 10 عدادات كهرباء، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع لـ11 محلاً تجارياً، وكذا إزالة التعديات على الطرق والأرصفة بالمجاورة السادسة بالتجمع الأول.

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

ازاله الاشغالات

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