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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:05 م
خالد صلاح
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جنوب أفريقيا ونيجيريا توقعان على 32 اتفاقية تجارية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:54 م
جنوب أفريقيا ونيجيريا توقعان على 32 اتفاقية تجارية رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا
أ ش أ

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وقعت جنوب أفريقيا ونيجيريا، 32 اتفاقية تجارية ومذكرة تفاهم، لتشجيع التعاون فى مجالات التجارة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والدفاع والزراعة والطاقة.
 
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات، فى أعقاب موجة أعمال عنف تعرض لها نيجيريون ورعايا أفارقة آخرون فى مدينتى جوهانسبرج وبريتوريا، مما تسبب فى توتر العلاقات بين البلدين.
 
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، تعليقا على توقيع هذه الاتفاقيات، "إننا حددنا قطاعات رئيسية للاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية، وهذه القطاعات تتضمن قطاعات الطرق والسكك الحديدية والتعدين والتصنيع والمعالجة الزراعية".
 
وأعرب رئيس جنوب أفريقيا، عن أسفه لموجة العنف ضد المهاجرين، التى أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين، وقال "إننا نعرب عن بالغ أسفنا للهجمات التى تعرض لها رعايا أجانب، ونحن ندين كافة أشكال أعمال العنف وعدم التسامح".
 
وتشير الإحصائيات، إلى أن نيجيريا تعتبر أكبر شريك تجارى لجنوب أفريقيا فى القارة الأفريقية، وأن حجم التبادل التجارى بينهما بلغ 48ر4 مليار دولار خلال العام الماضى، وجاءت جنوب أفريقيا فى المرتبة الثامنة بين أكبر 10 شركاء تجاريين لنيجيريا خلال عام 2018، لتتقدم بذلك على كل من بلجيكا وألمانيا.
 

جنوب افريقيا

نيجيريا

اتفاقيات تجاريه

مذكره تفاهم

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